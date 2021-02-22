Британская певица Дуа Липа продолжает музыкальную карьеру и снимается для новых клипов и фотосессий. В очередной съемке артистка примерила очень горячий топ с квадратными вырезами в зоне груди.

Новые снимки уже взбудоражили сеть и только в инстаграме их оценили более трех миллионов пользователей.

К слову Дуа Липа возглавила список самых влиятельных звезд 2021 по версии Time

Соблазнительная Дуа Липа засветила грудь

Пока неизвестно, где именно артистка предстанет в таком образе, впрочем, фотографии уже многообещающие. Звезда надела манящий серебристый топ, который едва прикрывал грудь и имел квадратные вырезы. Они немного закрыли интимные зоны груди, впрочем, оставили немало места для фантазий пользователей инстаграма.

Для низа 25-летняя звезда выбрала сияющую мини-юбку и серебристые босоножки. Ее волосы были собраны в пучок, а две пряди аккуратно спадали на лицо. Ее лицо было подчеркнуто ярким макияжем в оранжево-фиолетовых цветах, а на шее и ушах можно увидеть лаконичные украшения.



Потрясающая Дуа Липа / Фото с инстаграма Дуа Липы

На одном из фото Дуа Липа удобно уселась на декорации в форме полумесяца.



Дуа Липа на съемках / Фото с инстаграма Дуа Липы

Реакция фанатов

Сторонники Липы были потрясены откровенностью кумира и засыпали ее одобрительными комментариями:

"Этот топ! Вау ..."

"Роскошная!"

"Королева".

"Дай нам шанс!"

"Любим тебя!"

"Волшебная".

"Дуаааа..."