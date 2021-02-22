Дуа Липа надела сияющий топ, сквозь который просвечивает грудь: секси-образ
Британская певица Дуа Липа продолжает музыкальную карьеру и снимается для новых клипов и фотосессий. В очередной съемке артистка примерила очень горячий топ с квадратными вырезами в зоне груди.
Источник:инстаграм Дуа Липы
Новые снимки уже взбудоражили сеть и только в инстаграме их оценили более трех миллионов пользователей.
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Соблазнительная Дуа Липа засветила грудь
Пока неизвестно, где именно артистка предстанет в таком образе, впрочем, фотографии уже многообещающие. Звезда надела манящий серебристый топ, который едва прикрывал грудь и имел квадратные вырезы. Они немного закрыли интимные зоны груди, впрочем, оставили немало места для фантазий пользователей инстаграма.
Для низа 25-летняя звезда выбрала сияющую мини-юбку и серебристые босоножки. Ее волосы были собраны в пучок, а две пряди аккуратно спадали на лицо. Ее лицо было подчеркнуто ярким макияжем в оранжево-фиолетовых цветах, а на шее и ушах можно увидеть лаконичные украшения.
Потрясающая Дуа Липа / Фото с инстаграма Дуа Липы
На одном из фото Дуа Липа удобно уселась на декорации в форме полумесяца.
Дуа Липа на съемках / Фото с инстаграма Дуа Липы
Реакция фанатов
Сторонники Липы были потрясены откровенностью кумира и засыпали ее одобрительными комментариями:
- "Этот топ! Вау ..."
- "Роскошная!"
- "Королева".
- "Дай нам шанс!"
- "Любим тебя!"
- "Волшебная".
- "Дуаааа..."
Кто такая Дуа Липа?В музыкальной индустрии артистка – всего 6 лет. За это время она выпустила 2 студийных альбома Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) – последний получил бешеную популярность. Она была хедлайнером многих фестивалей и стала лауреатом топовых наград, в том числе дважды была номинирована на Грэмми. Встречается с братом известных моделей Беллы и Джиджи Хадид – Анваром.
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