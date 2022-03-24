Друзі, відмовляйтеся від цих злочинів, – Yarmak звернувся до білорусів
Джерело:інстаграм Yarmak
Український репер Yarmak зараз зі зброєю в руках захищає Батьківщину. Він звернувся до білорусів, які з дня на день можуть взяти участь у війні проти нашої держави. Артист закликав їх відмовлятися від цих злочинів.
З перших днів повномасштабної війни Олександр Ярмак став на захист рідної землі. У музеї Другої світової війни він зняв відео, в якому звернувся до білорусів з закликом не йти в Україну з війною.
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Yarmak звернувся до білорусів
З дня на день Лукашенко збирається відправити на війну в Україну білоруських військових. Yarmak записав відео, щоб зберегти життя українських і білоруських військових.
Ми на своїй землі, ми ніколи ні на кого не нападали. Ми ніколи не претендували на чужі території. Ми дуже добрий та гордий народ, який знає сенс у захисті своєї Батьківщини. Ми зобов'язані вбивати всіх, хто прийде на нашу землю так само як і російських нелюдів-окупантів, які підло на нас напали та принесли величезне горе до наших будинків, вбиваючи наших дітей, братів, матерів, дружин,
– сказав репер.
Олександр попросив білорусів відмовлятися від злочинів, на які їх штовхають білоруський та російський диктатори. Режими Путіна та Лукашенка зовсім скоро перестануть існувати, а кров українців на руках білоруського народу не зможуть відмити поколіннями.
"Сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за вашу", – наголосив Yarmak.
Звернення Yarmak до булорусів: дивіться відео онлайн