С первых дней полномасштабной войны Александр Ярмак встал на защиту родной земли. В музее Второй мировой войны он снял видео, где обратился к белорусам с призывом не идти в Украину с войной.

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Yarmak обратился к белорусам

Со дня на день Лукашенко намерен отправить на войну в Украину белорусских военных. Yarmak записал видео, чтобы сохранить жизнь украинских и белорусских военных.

Мы на своей земле, никогда ни на кого не нападали. Мы никогда не претендовали на чужие территории. Мы очень добрый и гордый народ, который знает смысл в защите своей Родины. Мы обязаны убивать всех, кто придет на нашу землю так же как и русских извергов-оккупантов, которые подло на нас напали и принесли огромное горе в наши дома, убивая наших детей, братьев, матерей, жен,

– сказал рэпер.

Александр попросил белорусов отказываться от преступлений, на которые их толкают белорусский и российский диктаторы. Режимы Путина и Лукашенко совсем скоро перестанут существовать, а кровь украинцев на руках белорусского народа не смогут отмыть поколениями.

"Сегодня Украина борется не только за свою свободу, но и за вашу", – подчеркнул Yarmak.