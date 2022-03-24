З перших днів повномасштабної війни Олександр Ярмак став на захист рідної землі. У музеї Другої світової війни він зняв відео, в якому звернувся до білорусів з закликом не йти в Україну з війною.

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Yarmak звернувся до білорусів

З дня на день Лукашенко збирається відправити на війну в Україну білоруських військових. Yarmak записав відео, щоб зберегти життя українських і білоруських військових.

Ми на своїй землі, ми ніколи ні на кого не нападали. Ми ніколи не претендували на чужі території. Ми дуже добрий та гордий народ, який знає сенс у захисті своєї Батьківщини. Ми зобов'язані вбивати всіх, хто прийде на нашу землю так само як і російських нелюдів-окупантів, які підло на нас напали та принесли величезне горе до наших будинків, вбиваючи наших дітей, братів, матерів, дружин,

– сказав репер.

Олександр попросив білорусів відмовлятися від злочинів, на які їх штовхають білоруський та російський диктатори. Режими Путіна та Лукашенка зовсім скоро перестануть існувати, а кров українців на руках білоруського народу не зможуть відмити поколіннями.

"Сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за вашу", – наголосив Yarmak.

Звернення Yarmak до булорусів: дивіться відео онлайн