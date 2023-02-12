Мала справу з поліцією: дружину Скічка пограбували в Італії – що в неї зникло
Джерело:Єлизавета Юрушева
Дружина Олександра Скічка через війну перебуває в Італії. Днями Єлизавета Юрушева поскаржилась на прикрий випадок – її пограбували: вкрали паспорт та всі картки.
Бізнесвумен та підприємиця Єлизавета Юрушева розповіла про неприємний випадок, що днями стався з нею в Італії. В інстаграм-сторіз вона розповіла, що стикнулась з пограбуванням.
Читайте також Нова дівчина Тараса Цимбалюка була учасницею "Холостяка": чи змінилась вона відтоді
Єлизавету Юрушеву пограбували в Італії
Дружина чиновника та шоумена Олександра Скічка зізналась, що її обікрали у магазині – витягли паспорт, де були також усі картки, права та готівка.
У п'ятницю я вперше мала справу з італійською поліцією. В мене вкрали паспорт, всі картки. Права і трошки грошей. Це все було в обкладинці паспорта, яку, власне, і витягнули. Де? В магазині,
– розповіла Єлизавета.
"Одразу подала заявку до поліції, щоб запросити відеозапис з магазину. Але не вірю, що ми когось знайдемо і мені повернуть документи. Тепер займаюся відновленням документів і карток".
Згодом Єлизавета Юрушева додала, що найбільше її тішить те, що за день в Україні не було масштабної повітряної тривоги. Тож вона не розкисає, а працює над відновленням усіх документів.
Якщо когось мої 20 євро, які там були, чи мій паспорт, який окрім мене нікому не потрібен, та права та заблоковані картки зроблять щасливим, – тоді нехай буде так. Просто тому, що я з найкращої країни на світі, з України, їздитиму за кермом з Дія-правами! От і покажу поліції в Італії, що таке прогресивна країна!
– емоційно висловилась Юрушева.
Єлизавету Юрушеву пограбували / Фото з інстаграм-сторіз
Єлизавета Юрушева залишила навчання
Місяць тому 35-річна Єлизавета повідомила, що вступила до престижного інституту моди та дизайну Marangoni, де мала б навчатися на фешн-дизайнера. Це рішення було несподіваним – підприємиця раптово згадала, що у 18 років хотіла там навчатися.
Та через кілька тижнів Єлизавета зрозуміла, що цей напрямок – не для неї. Однак вона не кинула навчання, а змінила спеціальність. "Я навчаюся далі тільки з невеличким апгрейдом. Круто, коли ти відчуваєш, що саме тобі потрібно і йдеш за покликом свого серця!".