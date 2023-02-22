Дружина Віктора Павліка показала сміливу фотосесію та нарвалась на критику: "Не на часі"

Дружина Віктора Павліка показала незвичну для себе фотосесію. Її розкритикували через "відвертість", а Катерина відповіла, що думає про хейтерів.

Поки Ксенія Мішина ділиться думками після хвилі критики, нападки хейтерів терпить дружина Віктора Павліка. Днями вона виклала незвичні для неї кадри в мережі.

До теми Переможниця "Холостяка-1" розповіла, що американці запитують в українок: "Мають стереотип"

Катерину Реп'яхову розкритикували через фото

Дружина музиканта опублікувала світлини, на яких позує у білизні та світлій майці. Катерина пояснила, що зробила ці кадри, щоб "побачити себе іншою".



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму блогерки

Та не всі шанувальники блогерки оцінили такі кадри. Фани пишуть, що такі кадри не личать зірковій матусі, а також, що "не на часі" хизуватись цим у мережі.

"Ви така гарна, худенька, молода мама, дружина. Але ці фото вам не личать. Взагалі то вони гарні, але не для всіх. Сорі. У вас інша думка, знаю, ваше право";

"Чого мені сьогодні не вистачало в ленті новин, так це розчепиреної Реп'яхової. Господи, чим вони думають коли такі фото виставляють. Тим паче зараз. Ну уже б і роздяглася чи що";

"Не зайшло";

"Люди кожний день гинуть. Кому ці фото потрібні. Вони зараз зовсім не на часі";

"Катерино, ви мітите в п*рно?";

"Ця фото сесія могла бути просто в легінсах, ну нафіга".

Однак не всі прихильники вважають фотосесію Катерини вульгарною. Тож багато хто заступився за неї перед хейтерами.

"Люди яким вульгарно, соромно і ще якось не так...що ви тут робите? Ідіть дивіться на котиків! Що ви тут забули, якщо вас так тригерить?";

"Людина в трусах і в майці, і що тут вульгарного я не бачу. Вже геть люди подуріли, аби до чогось доколупатися";

"Сміливо. Не зважайте на негативні коментарі, це їх комплекси";

"Навіть якщо мені ці фото здаються надто відвертими, то це тільки тому, що я собі не дозволяю такі фото викласти на загал. Але мені чомусь не приходить в голову писати ту гидоту, що пишуть "щасливі" матусі двох янголяток чи "зразкові" домогосподині".

Катерина Реп'яхова лаконічно відповіла хейтерам. "Що несеться в коментарях. Щоб ті критики так швидко донатили, як пишуть".



Фото з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової