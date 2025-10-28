Тарас Цимбалюк уже був одружений, однак його шлюби були невдалими. Читайте у матеріалі 24 Каналу детальніше про те, чому розпались ці стосунки та що відомо про колишніх дружин актора.

Що відомо про першу дружину Тараса Цимбалюка?

Мало хто знав, що Тарас Цимбалюк був одружений двічі. Першою обраницею Тараса стала дівчина Ангеліна, з якою він познайомився під час навчання в театральному університеті. На 5 курсі у них почалися стосунки, а через два роки пара одружилась. Цікаво, що Тарас тоді не робив Ангеліні пропозицію.

Приблизно через півтора року сімейного життя Тарас та Ангеліна вирішили розлучитися. Актор у своїх інтерв'ю розповідав, що це рішення про одруження було поспішне, несвідоме й необдумане, а сам він на той час ще не мав чоловічого стрижня.

Я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, це не моя людина і ми, мабуть, поспішили. Ми були абсолютно різні, мене тягнуло до інших жінок, я просто не відчував себе чоловіком. Я розумів, що це взагалі не моя дівчина. Мами, бабусі постійно казали нам, що робити. Все воно було не туди,

– розповідав Тарас Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк та Ангеліна / Скриншот з відео Аліни Доротюк

Також актор поділився, що Ангеліна завжди мріяла жити за океаном. Тож після розлучення вона переїхала за кордон, знайшла нове кохання та зайнялась бізнесом.

Друга дружина Тараса Цимбалюка – Тіна Антоненко

З другою дружиною актор познайомився на зйомках кліпу Монатіка. Тарас знімався у ролику, а Тіна була візажисткою. Однак тоді вона не захотіла підійти до актора. Тарас після цього майже рік думав про дівчину, але боявся їй написати. Та згодом вони таки почали листуватися, а через 2 місяці пішли на перше побачення.

У 2020 році Тарас Цимбалюк був учасником шоу "Танці з зірками". Він освідчився Тіні в коханні просто у прямому етері проєкту, – а вона відповіла згодою. 3 липня наступного року закохані одружилися.

На жаль, їхній шлюб протривав тільки 11 місяців. Цимбалюк пояснював, що вони з Тіною мало спілкувалися, а в побуті намагалися подобатися одне одному. Це призвело до того, що з часом кожен з них зрозумів, що має зовсім різні погляди на життя.

Ми зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі. Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом, але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося,

– казав Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Вже на шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк зізнався, що шкодує про те, що ці стосунки були настільки публічними. За його словами, Тіна також не могла прийняти виклики професії актора, зокрема, інтим у кадрі. Тарас підкреслив, що не зраджував у стосунках, однак їм просто стало нецікаво бути разом.

Зараз Тіна Антоненко продовжує працювати візажистом, а ще розвиває свою сторінку в соцмережах. До того ж Тіна прихистила кошеня Перчинку, який став відомим у соцмережах через сумне відео. Котика двічі повертали до притулку, а його кадри з переляканими очима облетіли інтернет. Після цього ролика Тіна вирішила прихистити кошеня, даючи йому час на адаптацію до нового дому та лікування.

"Усі знають його нелегку історію, і так вийшло, що я стала для нього рятівником, бо котяче серце було вщент розбите зрадами та поневіряннями. Насправді це він став рятівником для мене в першу чергу", – ділилась Тіна Антоненко.

Додамо, після другого розлучення Тарас Цимбалюк перебував у стосунках з бізнесвумен Світланою Готочкіною. На проєкті "Холостяк" він зізнався, чому парі не вдалось залишитися разом.