Цимбалюк пригадав, що місяць вони з Готочкіною просто переписувались, а потім зустрілись у Києві. Так, між актором і дизайнеркою зав'язалися стосунки, повідомляє 24 Канал.
Не пропустіть Холостяк 14 сезон 2 випуск: перше побачення учасниць з Цимбалюком і церемонія троянд
Тарас Цимбалюк розповів, що тоді Світлана Готочкіна розвивала бізнес у Польщі. Крім того, у жінки були постійні поїздки та відрядження, тож іноді пара могла не бачитися місяць.
Розбір якихось побутових проблем мав бути вирішений за столом, а це все вирішувалось в повідомленнях, дзвінках. Світлана, наприклад, не розуміла, що таке тиждень без вихідних на знімальному майданчику, коли ти просто постійно розмовляєш, існуєш у кадрі, віддаєш масу енергії. А потім приїжджаєш додому, і тебе чекає "ну давай тепер розважай мене",
– поділився актор.
Перед Новим роком Тарас і Світлана дуже посварились, після чого розійшлися.
Коли та чому з'явились чутки про розрив Цимбалюка і Готочкіної?
Нагадаємо, що чутки про розрив Тараса Цимбалюка і Світлани Готочкіної з'явились наприкінці 2024 року. Річ у тім, що дизайнерка не привітала актора з днем народження публічно.
Крім того, Цимбалюк ділився, що у нього було не найкраще закінчення року і що в житті відбулись певні зміни.
Ні Тарас, ні Світлана публічно не коментували завершення стосунків. Уже у квітні 2025 року телеканал СТБ повідомив, що Цимбалюк став головним героєм проєкту "Холостяк".
Однак, схоже, колишнім закоханим вдалося зберегти хороші стосунки. У вересні Цимбалюк відвідав презентацію колекції бренду дизайнерки. Актор пройшовся подіумом.