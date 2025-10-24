Цимбалюк пригадав, що місяць вони з Готочкіною просто переписувались, а потім зустрілись у Києві. Так, між актором і дизайнеркою зав'язалися стосунки, повідомляє 24 Канал.

Тарас Цимбалюк розповів, що тоді Світлана Готочкіна розвивала бізнес у Польщі. Крім того, у жінки були постійні поїздки та відрядження, тож іноді пара могла не бачитися місяць.

Розбір якихось побутових проблем мав бути вирішений за столом, а це все вирішувалось в повідомленнях, дзвінках. Світлана, наприклад, не розуміла, що таке тиждень без вихідних на знімальному майданчику, коли ти просто постійно розмовляєш, існуєш у кадрі, віддаєш масу енергії. А потім приїжджаєш додому, і тебе чекає "ну давай тепер розважай мене",

– поділився актор.

Перед Новим роком Тарас і Світлана дуже посварились, після чого розійшлися.

Коли та чому з'явились чутки про розрив Цимбалюка і Готочкіної?