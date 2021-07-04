Незважаючи на карантинні вимоги та суворі правила в'їзду в Італію, де відбувався чвертьфінал Євро-2020, кохана Зінченка, Маліновського, Макаренка, П'ятова, Степаненка та Кривцова змогли прибути на стадіон Риму. Натомість дівчина Судакова показала, як вболіває за нього та напарників із території України.

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Влада Зінченко

На матчі Україна – Англія Влада традиційно перебувала на стадіоні. Завдяки роботі журналістом вона змогла побувати на усіх "змаганнях" українців. Попри свій особливий стан (вона чекає первістка), жінка хвилювалась за Олександра Зінченка не менше інших вболівальників. Для важливого матчу вона одягнула промовистий патріотичний образ – вишиту сукню з червоними нитками, віночок із великих червоних маків та синьо-жовтий стяг.

Кривцова, П'ятова, Степаненко, Кривцова та П'ятова

Дружина півзахисника Євгена Макаренка змогла прилетіти в Рим не одна, а з цілою командою напарниць:

дружиною воротаря Андрія П'ятова – Юлією П'ятовою та її донькою Міланою;

дружиною півзахисника Тараса Степаненка – Маргаритою Степаненко;

дружиною захисника Сергія Кривцова – Юлією Кравцовою.

Кожна з них одягнула патріотичні образи на стадіон Риму та написала зворушливі слова підтримки у мережі.

Макаренко: "Україно, вперед ! Удачі, командо! Який би не був результат – ми завжди з вами!"

Степаненко: "Готові?"

Кривцова: "Вперед, Україно! Вперед, збірна! Найкращі, сильні, гідні! Ми з вами!!!"

П'ятова: "Пройшовши тисячі контролів, ми на місці!"

Роксана Маліновська

Дружина півзахисника Руслана Маліновського побувала на матчі Україна – Англія окремо, без жіночої команди підтримки. Для важливої події вона одягнула зручний блакитний комбінезон та босоніжки на танкетці.

"Вперед, Україно!" – написала жінка.

Ліза Передня

Дівчина півзахисника Георгія Судакова хоч і не змогла потрапити в Італію, але висловила свою підтримку збірній досить пікантним фото. На ньому вона одягнула синю футболку з "3 номером" свого коханого та спокусливо випнула сідниці у рожевих велосипедках.

"Україно, вперед!" – лаконічно написала дівчина.