Пухлина в дружини, суд, смерть друга: Ед Ширан зізнався, як це вплинуло на його новий альбом

Популярний співак Ед Ширан розповів про непростий період у своєму житті. Він зізнався, що в його дружини під час вагітності знайшли пухлину, в той же час помер його близький друг, а він опинився в суді. Всі ці життєві труднощі дуже вплинули на створення музики.

Британський співак Ед Ширан зізнався, як створював альбом "Subtract". Музикант поділився, що писав його протягом 10 років. За його словами, він створив сотні пісень, проте 2022 рік перекреслив всю його роботу.

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Як розповів артист, минулий рік став для нього не простим – низка подій змінила його життя, психічне здоров'я і, зрештою, його ставлення до музики.



Ед Ширан з дружиною / Фото CNN

І саме написання пісень стало для нього терапією, яка допомагає розібратися у своїх почуттях. "Всього за тиждень я замінив десятирічну роботу своїми найглибшими та найпохмурішими думками", – пояснив Ширан.

Ед розповів, які саме життєві труднощі вплинули на нього.

Протягом одного місяця моїй вагітній дружині повідомили, що вона має пухлину, і немає способу лікування, поки вона не народить. Мій найкращий друг та брат Джамал раптово помер, а я опинився в суді, захищаючи мою репутацію та кар'єру автора пісень,

– пояснив співак.

Ширан наголосив, що це його закручувало у спіраль страху, депресії та тривоги. Він відчував, що тоне – "ніби голова була під поверхнею, але він не міг пробитися до повітря".

Під впливом усього пережитого Ширан по-новому записав альбом "Subtract", який, за його словами, "відкриває люк у його душу".

"Вперше я не намагаюся створити альбом, який сподобається всім, просто випускаю щось відверте і правдиве, де я перебуваю в дорослому житті", – пояснив Ед.

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Додамо, що нова платівка Еда Ширана "Subtract" побачить світ 5 травня 2023 року.

Нагадаємо, що 32-річний Ед Ширан та його дружина Черрі Сіборн стали батьками вдруге у травні минулого року. У подружжя народилася донька. Також пара виховує спільну доньку Лайру, яка народилася у серпні 2020 року.