Британский певец Эд Ширан признался, как создавал альбом "Subtract". Музыкант поделился, что писал его 10 лет. По его словам, он создал сотни песен, однако 2022 год перечеркнул всю его работу.

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Как рассказал артист, прошлый год стал для него не простым – ряд событий изменил его жизнь, психическое здоровье и, наконец, его отношение к музыке.



Эд Ширан с супругой / Фото CNN

И само написание песен стало для него терапией, помогающей разобраться в своих чувствах. "Всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими и мрачными мыслями", – объяснил Ширан.

Эд рассказал, какие именно жизненные трудности повлияли на него.

В течение одного месяца моей беременной жене сообщили, что у нее опухоль, и нет способа лечения, пока она не родит. Мой лучший друг и брат Джамал внезапно умер, а я оказался в суде, защищая мою репутацию и карьеру автора песен,

– объяснил певец.

Ширан подчеркнул, что это его закручивало в спираль страха, депрессии и тревоги. Он чувствовал, что тонет – "словно голова была под поверхностью, но он не мог пробиться в воздух".

Под влиянием всего пережитого Ширан по-новому записал альбом Subtract, который, по его словам, "открывает люк в его душу".

"Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится всем, просто выпускаю что-то откровенное и правдивое, где я нахожусь во взрослой жизни", – объяснил Эд.

Смотрите трейлер к новому альбому Эда Ширана: видео



Добавим, что новая пластинка Эда Ширана "Subtract" увидит свет 5 мая 2023 года.

Напомним, что 32-летний Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн стали родителями вдруг е в мае прошлого года. У супругов родилась дочь. Также пара воспитывает общую дочь Лайру, родившуюся в августе 2020 года.