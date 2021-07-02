Зіркова дружина рідко публікує нові фотографії, проте кожна з них завжди неабияк зацікавлює публіку. В дописах Христина ділиться своїми думками, чим ще більше підкорює понад 100-тисячну аудиторію підписників в інстаграмі.

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Звабливий образ Христини Горняк

Днями жінка опублікувала знімок, який зробила на розкішній яхті. Христина грайливо позувала на камеру в бікіні кольору хакі та світлій сітчастій спідниці. Вбрання гарно оголило спину Горняк та підкреслило її витончену фігуру.

Серед прикрас обраниця Остапчука довершила образ розкішним кольє. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з помадою кольору вишні на губах. 

Христина проникливо та звабливо дивилася в камеру, розбурхуючи уяву прихильників.

Еротика
Христина Горняк у спокусливому вбранні / Фото з інстаграму Христини Горняк

Під фото вона розповіла, якою чоловіки бачать справжню жінку. Христина додала, що насамперед жінка має любити себе. Саме це є найважливішим пунктом.

5 ознак справжньої жінки

  • Вміє приймати з радістю.
    Справжня жінка з радістю приймає компліменти, подарунки, залицяння.
  • Внутрішній спокій.
    Чоловічий світ – це конкуренція, бурі та катаклізми. А жіночий світ їхніми очима – гармонія та спокій. Чоловіки вважають справжньою жінкою ту, яка не бачить світ у чорному світлі, не очікує, що ось-ось настане лихо, а найчастіше перебуває в спокійному та гармонійному стані. 
  • Вона чує своє тіло.
    А також тіло чоловіка і навіть його мислення. 
  • Комунікабельність.
    Чоловіки впевнені, якщо жінка не хоче ні з ким спілкуватися, то вона захворіла. Жінка за своєю природою хоче особливої уваги, а це передбачає активну комунікацію.
  • Сексуальність та доглянутість.
    На щастя чи на жаль, це одна з найважливіших ознак справжньої жінки очима чоловіків.