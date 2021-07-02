Звездная жена редко публикует новые фотографии, однако каждая из них всегда изрядно заинтересовывает публику. В заметках Кристина делится своими мыслями, чем еще больше покоряет более 100-тысячную аудиторию подписчиков в инстаграме.

Смотрите также Жена Владимира Остапчука посветила ягодицами в неоновом купальнике: фото

Обольстительный образ Кристины Горняк

На днях женщина опубликовала снимок, который сделала на роскошной яхте. Кристина игриво позировала на камеру в бикини цвета хаки и светлой сетчатой юбке. Наряд красиво обнажил спину Горняк и подчеркнул ее изящную фигуру.

Среди украшений избранница Остапчука довершила образ роскошным колье. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с помадой цвета вишни на губах.

Кристина проницательно и обольстительно смотрела в камеру, будоража воображение поклонников.

Еротика
Кристина Горняк в соблазнительном наряде / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Под фото она рассказала, какой мужчины видят настоящую женщину. Кристина добавила, что прежде всего женщина должна любить себя. Именно это самый важный пункт.

5 признаков настоящей женщины

  • Умеет принимать с радостью.
    Настоящая женщина с радостью принимает комплименты, подарки, ухаживания.
  • Внутреннее спокойствие.
    Мужской мир – это конкуренция, бури и катаклизмы. А женский мир их глазами – гармония и спокойствие. Мужчины считают настоящей женщиной ту, которая не видит мир в черном свете, не ожидает, что вот-вот наступит беда, а чаще всего находится в спокойном и гармоничном состоянии.
  • Она слышит свое тело.
    А также тело мужчины и даже его мышление.
  • Коммуникабельность.
    Мужчины уверены, если женщина не хочет ни с кем общаться, то она заболела. Женщина по своей природе хочет особого внимания, а это предполагает активную коммуникацию.
  • Сексуальность и ухоженность.
    К счастью или к сожалению, это один из самых важных признаков настоящей женщины глазами мужчин.