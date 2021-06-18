Знаменитості продовжують відправлятися у літні відпустки. Горняк та Остапчук для довгоочікуваного відпочинку обрали розкішний курорт в Чорногорії. Вони зупинилися в готелі з виглядом на море та гори.

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Христина Горняк ділиться світлинами з відпустки на особистій сторінці в інстаграмі. На одному з фото вона зображена, поставши перед камерою в морі на тлі неймовірно красивих гір.

Дівчина одягнула купальник неонового зеленого кольору, що складався з трусиків, які оголили апетитні пружні сідниці, та відвертого топу, який закцентував на бюсті.

Серед аксесуарів Христина доповнила пляжний look солом'яним капелюхом і великими сонцезахисними окулярами. Волосся вона вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику.



Христина Горняк у зеленому купальнику / Фото з інстаграму Христини Горняк

У коментарях під дописом прихильники Горняк засипають її компліментами.