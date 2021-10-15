Історія кохання Христини та Володимира розпочалася 19 серпня 2019 року в Італії. Тоді Горняк прийшла на весілля до друзів, де Остапчук був ведучим. Після короткого спілкування вони попрощалися та деякий час не бачилися.

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Почуття виникли під час другої зустрічі. Володимир брав участь у "Танцях з зірками", а Христина прийшла на прямий ефір. Після цього були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення та романтична подорож в Париж.

Закохані довго приховували свої стосунки й лише у травні 2020 року Остапчук офіційно представив громадськості обраницю. Вони разом провели карантин, Христина познайомилася з дітьми коханого від першого шлюбу. А в серпні 2020 року, у річницю знайомства, Остапчук освідчився їй під час водної прогулянки Босфором у Стамбулі.

Спершу весілля планували на вересень, однак наречені захворіли на коронавірус і святкування довелося перенести. Яким був один з найважливіших днів у житті Володимира та Христини, а також перший рік подружнього життя, – дивіться далі.

Володимир Остапчук і Христина Горняк один рік у шлюбі: фотодобірка / Фото з інстаграму Христини Горняк