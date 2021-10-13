Дружина Володимира Остапчука відсвяткувала день народження у циганському стилі: фото з вечірки

Дружина ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк відсвяткувала 35-річчя. Коханий організував для неї вечірку в циганському стилі. Христина вже поділилася серією фото з вечірки та показала свій святковий образ.

Декілька тижнів тому Христина зробила сюрприз для Володимира на його день народження. Тепер коханий організував вечірку для неї. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 105 тисяч користувачів мережі, Горняк поділилася серією світлин зі свята.

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Вечірка до дня народження Христини Горняк

Зіркова дружина розповіла коханому, що мріє, щоб на дні народженні був розрив, щоб всі танцювали, щоб був "божевільний дім" у хорошому сенсі.

"Танці на столах, загальний божевільний вайб, крики під пісні Петра Чорного, багато любові та обіймів, локація мрії. Ось так я б схарактеризувала свій день народження! Вово, дякую тобі за подарунок – мій найкращий день народження. Дякую, що продумав всі нюанси та втілив їх у життя", – розповіла Христина.

На всіх фото Христина неймовірно щаслива. Відповідно до вечірки вона обрала образ з циганськими мотивами. Look Горняк був дуже гармонійним.

День народження Христини Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Текст публікації Христини Горняк:

Gipsy Kristygor birthday party!

Якщо розповісти передісторію, то було так: "Вово, я мрію, щоб на моєму дні народження був просто розрив, щоб всі танцювали до упаду і щоб був "божевільний дім" в хорошому сенсі!". І я зрозуміла, що це точно – Gipsy мотиви.

Хоча, якщо бачити, як моя душа радіє від цих циганських мотивів, можна задуматися, можливо, десь там в крові щось є!