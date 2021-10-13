Несколько недель назад Кристина сделала сюрприз для Владимира на его день рождения. Теперь любимый организовал вечеринку для нее. На личной странице в инстаграме, за которой следят 105 тысяч пользователей Сети, Горняк поделилась серией фотографий с праздника.

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Вечеринка ко Дню Рождения Кристины Горняк

Звездная жена рассказала любимому, что мечтает, чтобы на дне рождении был разрыв, чтобы все танцевали, чтобы был "сумасшедший дом" в хорошем смысле.

"Танцы на столах, общий сумасшедший вайб, крики под песни Петра Черного, много любви и объятий, локация мечты. Вот так я бы охарактеризовала свой день рождения! Вова, спасибо тебе за подарок – мой лучший день рождения. Спасибо, что продумал все нюансы и воплотил их в жизнь", – рассказала Кристина.

На всех фото Кристина невероятно счастлива. В соответствии с вечеринкой она выбрала образ с цыганскими мотивами. Look Горняк был очень гармоничным.

День рождения Кристины Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Текст публикации Кристины Горняк:

Gipsy Kristygor birthday party!

Если рассказать предысторию, то было так: "Вова, я мечтаю, чтобы на моем дне рождения был просто разрыв, чтобы все танцевали до упаду и чтобы был "сумасшедший дом" в хорошем смысле!". И я поняла, что это точно – Gipsy мотивы.

Хотя, если видеть, как моя душа радуется от этих цыганских мотивов, можно задуматься, возможно, где-то там в крови что-то есть!