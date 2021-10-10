Відомій нотаріусині та дружині шоумена Володимира Остапчука виповнилося 35 років 10 жовтня. Ще вночі вона почала отримувати привітання та побажання.

До слова Андрій Данилко відсвяткував день народження в компанії зіркових колег

День народження Христини Горняк

У день народження Володимир Остапчук разом з дружиною відправився до батьків коханої. Опівночі Христину розбудили. Коли вона лежала в ліжку, батьки та шоумен презентували їй невелике тістечко зі святковою свічкою, великий букет квітів та кульки.

Вночі було кумедно та весело. Я лягала спати та навіть не підозрювала нічого,

– поділилась враженнями Горняк.

"Вчора вдень Вова сказав, що їде на зустрічі, а насправді з'їздив за квітами, кульками й все відвіз до мами. А потім повернувся до міста, щоб вночі все це мені подарувати", – розповіла іменинниця.

Зранку на зіркову дружину знову чекав сюрприз. Цього разу – у вигляді ромського ансамблю, що буквально приголомшив жінку.

Ранок розпочався також з подарунків і шампанського. Мама Христини подарувала їй оригінальну каблучку з білого золота від ювелірки Валерії Гуземи.

Володимир Остапчук та Христина Горняк продовжують святкувати день народження.

Як Христина Горняк проводить день народження / Фото з інстаграм-сторіз

Як Остапчук привітав дружину

У своєму інстаграмі телеведучий опублікував кумедне й водночас миле відео, складене з різноманітних маленьких роликів з Христиною Горняк. У підписі він знову привітав дружину зі святом.

Дотепер не розумію, як в такій маленькій і тендітній дівчині може бути стільки сили, любові, турботи й життя. Я тебе шалено кохаю і щасливий, що ти моя. З твоїм днем,

– написав Володимир Остапчук.

Текст публікації Володимира Остапчука

Любимка.

Дотепер не розумію, як в такій маленькій і тендітній дівчині може бути стільки сили, любові, турботи й життя.

Я тебе шалено кохаю і щасливий, що ти моя.

З твоїм днем.

Відеопідтвердження додаю.