Відомій нотаріусині та дружині шоумена Володимира Остапчука виповнилося 35 років 10 жовтня. Ще вночі вона почала отримувати привітання та побажання.
До слова Андрій Данилко відсвяткував день народження в компанії зіркових колег
День народження Христини Горняк
У день народження Володимир Остапчук разом з дружиною відправився до батьків коханої. Опівночі Христину розбудили. Коли вона лежала в ліжку, батьки та шоумен презентували їй невелике тістечко зі святковою свічкою, великий букет квітів та кульки.
Вночі було кумедно та весело. Я лягала спати та навіть не підозрювала нічого,
– поділилась враженнями Горняк.
"Вчора вдень Вова сказав, що їде на зустрічі, а насправді з'їздив за квітами, кульками й все відвіз до мами. А потім повернувся до міста, щоб вночі все це мені подарувати", – розповіла іменинниця.
Зранку на зіркову дружину знову чекав сюрприз. Цього разу – у вигляді ромського ансамблю, що буквально приголомшив жінку.
Ранок розпочався також з подарунків і шампанського. Мама Христини подарувала їй оригінальну каблучку з білого золота від ювелірки Валерії Гуземи.
Володимир Остапчук та Христина Горняк продовжують святкувати день народження.
Як Христина Горняк проводить день народження / Фото з інстаграм-сторіз
Як Остапчук привітав дружину
У своєму інстаграмі телеведучий опублікував кумедне й водночас миле відео, складене з різноманітних маленьких роликів з Христиною Горняк. У підписі він знову привітав дружину зі святом.
Дотепер не розумію, як в такій маленькій і тендітній дівчині може бути стільки сили, любові, турботи й життя. Я тебе шалено кохаю і щасливий, що ти моя. З твоїм днем,
– написав Володимир Остапчук.
Текст публікації Володимира Остапчука
Любимка.
Дотепер не розумію, як в такій маленькій і тендітній дівчині може бути стільки сили, любові, турботи й життя.
Я тебе шалено кохаю і щасливий, що ти моя.
З твоїм днем.
Відеопідтвердження додаю.