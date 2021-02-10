Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук разом із дружиною Христиною Горняк відправився у відпустку. Для зимового відпочинку пара обрала сонячні Мальдіви. Дівчина вже встигла похизуватися відвертим фото з острова, позуючи у прозорому бюстгальтері.

Христина Горняк насолоджується довгоочікуваним відпочинком з коханим. Вона демонструє відверті образи, які підкреслюють її бездоганну фігуру.

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Еротичний look Христини Горняк

Дівчина зробила ефектне селфі в дзеркалі готельного номера. Вона постала перед камерою у коротких джинсових шортах і чоловічій сорочці рожевого кольору, яку не застібала. Та найбільше увагу прихильників привернув сітчастий прозорий бюстгальтер. Він підкреслив груди Христини, а їхні інтимні зони Горняк замалювала за допомогою фотошопу.

Серед аксесуарів образ дружини Остапчука доповнював ланцюжок на шиї та стильний капелюх, під яким вона заховала волосся. На обличчя дівчина не наносила косметику.



Христина Горняк у прозорому бюстгальтері / Фото з інстаграму Христини Горняк