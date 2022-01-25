Дружина Володимира Остапчука показала стильний образ у синьому костюмі: фото

Нотаріус Христина Горняк продемонструвала стильний образ, який чудово підійде для прогулянки, роботи чи повсякденних справ. Зіркова дружина позувала на вулицях Києва в синьому костюмі.

Христина Горняк є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона вдало поєднує роботу з сімейним життям, а тепер ще й з ремонтом у заміському котеджі, який разом із чоловіком Володимиром Остапчуком нещодавно придбала.

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Стильний look Христини Горняк

В інстаграм-блозі зіркова дружина обожнює публікувати різноманітні фото, на яких показує стильні повсякденні образи. Днями Христина поширила фотографію, де зображена в синьому костюмі, що складався з широких штанів і піджака, який не застібала. На плечі Горняк накинула жовтий светр, який лише додав образові атмосферності.

Оскільки Христина часто перебуває в русі, то здебільшого обирає комфортне вбрання. Цього разу це були сірі кросівки з високою білою підошвою. Волосся Горняк вклала рівно й забрала назад, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках з коричневою помадою на губах.

Серед аксесуарів Христина доповнила аутфіт брендовими сонцезахисними окулярами та великою синьою сумкою.

Вранці буває важко зібратися думками й акумулювати енергію, особливо взимку! Але сьогодні зранку якось захотілося поставити собі нові цілі. Щось мені дуже важко дається. Подивимось! Скоро поділюся!

– заінтригувала підписом Христина.



Христина Горняк у синьому костюмі / Фото з інстаграму Христини Горняк



Христина Горняк у синьому костюмі / Фото з інстаграму Христини Горняк