Дружина Володимира Остапчука показала стильний образ у синьому костюмі: фото
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Нотаріус Христина Горняк продемонструвала стильний образ, який чудово підійде для прогулянки, роботи чи повсякденних справ. Зіркова дружина позувала на вулицях Києва в синьому костюмі.
Христина Горняк є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона вдало поєднує роботу з сімейним життям, а тепер ще й з ремонтом у заміському котеджі, який разом із чоловіком Володимиром Остапчуком нещодавно придбала.
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Стильний look Христини Горняк
В інстаграм-блозі зіркова дружина обожнює публікувати різноманітні фото, на яких показує стильні повсякденні образи. Днями Христина поширила фотографію, де зображена в синьому костюмі, що складався з широких штанів і піджака, який не застібала. На плечі Горняк накинула жовтий светр, який лише додав образові атмосферності.
Оскільки Христина часто перебуває в русі, то здебільшого обирає комфортне вбрання. Цього разу це були сірі кросівки з високою білою підошвою. Волосся Горняк вклала рівно й забрала назад, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках з коричневою помадою на губах.
Серед аксесуарів Христина доповнила аутфіт брендовими сонцезахисними окулярами та великою синьою сумкою.
Вранці буває важко зібратися думками й акумулювати енергію, особливо взимку! Але сьогодні зранку якось захотілося поставити собі нові цілі. Щось мені дуже важко дається. Подивимось! Скоро поділюся!
– заінтригувала підписом Христина.
Христина Горняк у синьому костюмі / Фото з інстаграму Христини Горняк
Христина Горняк у синьому костюмі / Фото з інстаграму Христини Горняк