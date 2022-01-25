Кристина Горняк – одна из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она успешно сочетает работу с семейной жизнью, а теперь еще и с ремонтом в загородном коттедже, который вместе с мужем Владимиром Остапчуком недавно приобрела.

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Стильный look Кристины Горняк

В инстаграм-блоге звездная жена обожает публиковать разнообразные фото, на которых показывает стильные обыденные образы. На днях Кристина распространила фотографию, где изображена в синем костюме, состоявшем из широких брюк и пиджака, который не застегивала. На плечи Горняк накинула желтый свитер, который только придал образу атмосферности.

Поскольку Кристина часто находится в движении, то в большинстве своем выбирает комфортные наряды. На этот раз это были серые кроссовки с высокой белой подошвой. Волосы Горняк уложили ровно и забрали назад, а на лице сделали повседневный макияж в натуральных оттенках с коричневой помадой на губах.

Среди аксессуаров Кристина дополнила аутфит брендовыми очками и большой синей сумкой.

Утром бывает тяжело собраться мыслями и аккумулировать энергию, особенно зимой! Но сегодня утром однажды захотелось поставить себе новые цели. Что-то мне очень тяжело дается. Посмотрим! Скоро поделюсь!

– заинтриговала подписью Кристина.

Кристина Горняк в синем костюме / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Кристина Горняк в синем костюме / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Отметим, недавно Кристина Горняк рассказала, какую сумму может потратить за месяц. Так, на оплату всех счетов, салона красоты и тому подобное ей необходимы средства, которые равны девяти минимальным зарплатам – до 60 тысяч гривен. Иногда меньше, а иногда – больше.