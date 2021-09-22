Христина Горняк розповіла, що занедужала. Поки вона лікується вдома та ділиться з понад 100-тисячною аудиторією підписників красивими світлинами.

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Осінній look Христини Горняк

Дружина Володимира Остапчука сфотографувала на тлі сучасної будівлі в стильному аутфіті. Вона постала перед камерою у сірих джинсах, молочному топі та білій сорочці, яку не застібала. Такий look дівчина поєднала з вишневим замшевим взуттям на низькій підошві.

Серед аксесуарів образ довершила маленька сумочка коричневого кольору. Волосся Горняк вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках. Також привертає увагу її бездоганний червоний манікюр.



Христина Горняк в сірих джинсах і білій сорочці / Фото з інстаграму Горняк



Христина Горняк в сірих джинсах і білій сорочці / Фото з інстаграму Горняк

Текст публікації Христини Горняк:

Сиджу другий день вдома. Хворію і дуже хочу повернутися у звичний ритм життя!

Хочу мільйон дзвінків у справах!

Хочу бігти на роботу!

Хочу стояти в черзі на "Нову пошту"!

Хочу нічого не встигати!

Хочу жити активно!

Так що збираюся вже опанувати себе й не розкисати!