Христина Горняк розповіла, що занедужала. Поки вона лікується вдома та ділиться з понад 100-тисячною аудиторією підписників красивими світлинами.
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Осінній look Христини Горняк
Дружина Володимира Остапчука сфотографувала на тлі сучасної будівлі в стильному аутфіті. Вона постала перед камерою у сірих джинсах, молочному топі та білій сорочці, яку не застібала. Такий look дівчина поєднала з вишневим замшевим взуттям на низькій підошві.
Серед аксесуарів образ довершила маленька сумочка коричневого кольору. Волосся Горняк вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках. Також привертає увагу її бездоганний червоний манікюр.
Христина Горняк в сірих джинсах і білій сорочці / Фото з інстаграму Горняк
Христина Горняк в сірих джинсах і білій сорочці / Фото з інстаграму Горняк
Текст публікації Христини Горняк:
Сиджу другий день вдома. Хворію і дуже хочу повернутися у звичний ритм життя!
- Хочу мільйон дзвінків у справах!
- Хочу бігти на роботу!
- Хочу стояти в черзі на "Нову пошту"!
- Хочу нічого не встигати!
- Хочу жити активно!
Так що збираюся вже опанувати себе й не розкисати!