Кристина Горняк рассказала, что заболела. Пока она лечится дома и делится со своей 100-тысячной аудиторией подписчиков красивыми фотографиями.
Смотрите также Владимир Остапчук приобрел дом: романтические фото с женой у новостройки
Осенний look Кристины Горняк
Жена Владимира Остапчука сфотографировала на фоне современного здания в стильном аутфит. Она предстала перед камерой в серых джинсах, молочном топе и белой рубашке, которую застегивала. Такой look девушка совместила с вишневой замшевой обувью на низкой подошве.
Из аксессуаров образ довершила маленькая сумочка коричневого цвета. Волосы Горняк уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках. Также привлекает внимание ее безупречный красный маникюр.
Кристина Горняк в серых джинсах и белой рубашке / Фото из инстаграма Горняк
Кристина Горняк в серых джинсах и белой рубашке / Фото из инстаграма Горняк
Текст публикации Кристины Горняк:
Сижу второй день дома. Болею и хочу вернуться к привычному ритму жизни!
Хочу миллион звонков по делас!
Хочу бежать на работу!
Хочу стоять в очереди на "Новую почту"!
Хочу ничего не успевать!
Хочу жить активно!
Так что собираюсь уже взять себя и не раскисать!