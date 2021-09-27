Дружина Володимира Остапчука оригінально привітала чоловіка з днем народження

Український телеведучий Володимир Остапчук 27 вересня відсвяткував день народження. Першою його привітала дружина, Христина Горняк. Вона презентувала чоловіку тістечко, кульки та листівку.

Відомий український шоумен Володимир Остапчук увесь день 27 вересня отримує привітання від близьких та шанувальників. Однак найпершою його привітала дружина.

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Як дружина Остапчука привітала його з днем народження

Христина Горняк вночі приготувала коханому сюрприз. Вона презентувала імениннику невелике тістечко зі святковими свічками та відвела до спальні. Там його чекали кульки з компліментами та привітаннями, а також листівка. Що було там – ведучий не розсекретив.

Дружина Володимира розгубилась, коли побачила, що чоловік знімає її. Адже вона постала перед камерою у домашньому затишному одязі та без макіяжу.



Дружина Остапчука привітала чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз



Дружина Остапчука привітала чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Вже вдень подружжя відправилось в один з романтичних закладів Києва та удвох відсвяткувало 37-річчя зірки. Володимир та Христина влаштували "французький" сніданок, куштуючи круасани та каву. Горняк опублікувала фото зі святкування та присвятила зворушливі слова чоловіку в інстаграмі.

З твоїм днем, моя любов! Всі слова я тобі сказала ще вчора, але сьогодні повторюся, що я дуже тобою пишаюся, захоплююся і люблю! Дякую, що ти мій!

– написала Христина.



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Оля Цибульська та продюсер Геннадій Вітер привітали знаменитість з днем народження. Безліч коментарів з побажаннями надіслали його шанувальники: