Известный украинский шоумен Владимир Остапчук весь день 27 сентября получает поздравления от близких и поклонников. Однако самой первой его поздравила жена.
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Как жена Остапчука поздравила его с днем рождения
Кристина Горняк ночью приготовила любимому сюрприз. Она представила имениннику небольшое пирожное с праздничными свечами и отвела в спальню. Там его ждали шарики с комплиментами и поздравлениями, а также открытка. Что было там – ведущий не рассекретил.
Жена Владимира растерялась, когда увидела, что муж снимает ее. Ведь она предстала перед камерой в домашней уютной одежде и без макияжа.
Жена Остапчука поздравила мужа / Фото из инстаграм-сториз
Жена Остапчука поздравила мужа / Фото из инстаграм-сториз
Уже днем супруги отправились в одно из романтических заведений Киева и вдвоем отпраздновали 37-летие звезды. Владимир и Кристина устроили "французский" завтрак, пробуя круассаны и кофе. Горняк опубликовала фото с празднования и посвятила трогательные слова мужу в инстаграме.
С твоим днем, моя любовь! Все слова я тебе сказала еще вчера, но сегодня повторюсь, что я очень тобой горжусь, восхищаюсь и люблю! Спасибо, что ты мой!
– написала Кристина.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк
Оля Цибульская и продюсер Геннадий Витер поздравили знаменитость с днем рождения. Множество комментариев с пожеланиями прислали его поклонники:
- "Мои поздравления";
- "С днем рождения! Желаю покорения новых вершин!";
- "Поздравляю! Новых свершений и ярких моментов";
- "Здоровья Вам крепкого, счастья и достатка! Оставайтесь таким настоящим, классным, харизматичным, веселым, каким мы вас знаем с экранов телевизоров и сториз! Пусть все ваши мечты сбываются";
- "Наши поздравления".