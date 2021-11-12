Дружина Володимира Остапчука про сімейний бюджет у сім'ї: на що обраниця ведучого витрачає гроші

12 листопада 2021 , 10:17
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Джерело:

інстаграм Христини Горняк

Дружина популярного шоумена Володимира Остапчука розповіла про сімейний бюджет. Оскільки подружжя будує будинок, то ведучий оплачує все, що стосується його облаштування, а Христина взяла на себе інші витрати.

Подружжя будує власне гніздечко, тому Володимир взяв на себе всі витрати з будівництва. Христина також допомагає чоловікові. Зокрема, вона оплачує побутові витрати. 

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Христина Горняк про сімейний бюджет

Зіркова дружина поділилася, що вклала в будинок деяку частину грошей. І поки її чоловік займається іншими питаннями щодо будівництва, вона: 

  • купує продукти;
  • оплачує всі власні потреби (салон краси, бензин, одяг, лікарів тощо);
  • оплачує комунальні послуги у квартирі;
  • за можливості приносить щось у спільний конвертик;
  • оплачує паркінг (планують орендувати ще одне місце).

Також Горняк додала, що всі подарунки коханому купляє власним коштом. Тому Христина вважає, що у них спільний вклад у сімейний бюджет. 


Христина Горняк про сімейний бюджет / Скриншот інстаграм-сторіз Горняк

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Автор: Христина Кобак