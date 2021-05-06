Дружина Влада Ями зачарувала мережу ніжним фото з коханим

Дружина популярного танцівника Влада Ями – Ліліана поділилася новим романтичним кадром, на якому позує разом із чоловіком. Зіркове подружжя постало перед камерою у вишуканих образах. Закохані не соромилися показувати зворушливі почуття один до одного.

Світлини зіркових пар завжди цікавлять прихильників. Влад та Ліліана належать до тих зірок, які рідко діляться особистим життям, однак інколи все-таки тішать шанувальників зворушливими кадрами, на яких показують ніжне ставлення один до одного.

Цікаво Григорій та Христина Решетники повторили фірмовий танець на Мальдівах: відео

Нове фото Влада Ями з дружиною

Днями обраниця хореографа оприлюднила надзвичайно ніжний кадр. Вона разом із коханим постала перед камерою на тлі міста. Для фотосесії пара обрала вишукані вбрання: Влад позував у діловому костюмі та білій сорочці, а Ліліана показала свою красу в сукні з опущеними рукавами, доповнивши образ стильним головним убором, великими сережками та макіяжем.

Танцівник з усмішкою на обличчі та ніжністю цілував дружину в оголене плече, а вона мило усміхалася. Зіркове подружжя є прикладом для багатьох закоханих, адже у шлюбі Владу та Ліліані вдається зберігати пристрасть та романтику.

Ніжність… Одне з моїх улюблених фото,

– прокоментувала Ліліана.



Романтична фотосесія Влада Ями з дружиною / Фото з інстаграму Ліліани Ями

Публікація зіркової дружини припала до душі її понад 42-тисячній аудиторії підписників. Вони активно коментують допис та зазначають, що Влад та Ліліна дуже гармонійно виглядають разом.