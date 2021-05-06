Фотографии звездных пар всегда интересуют поклонников. Влад и Лилиана принадлежат к тем звездам, которые редко делятся личной жизнью, однако иногда все-таки радуют поклонников трогательными кадрами, на которых показывают нежное отношение друг к другу.

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Новое фото Влада Ямы с женой

На днях, избранница хореографа обнародовала чрезвычайно нежный кадр. Она вместе с любимым предстала перед камерой на фоне города. Для фотосессии пара выбрала изысканные наряды: Влад позировал в деловом костюме и белой рубашке, а Лилиана показала свою красоту в платье с опущенными рукавами, дополнив образ стильным головным убором, крупными серьгами и макияжем.

Танцор с улыбкой на лице и нежностью целовал жену в обнаженное плечо, а она мило улыбалась. Звездные супруги являются примером для многих влюбленных, ведь в браке Владу и Лилиане удается сохранять страсть и романтику.

Нежность ... одно из моих любимых фото,

– прокомментировала Лилиана.





Романтическая фотосессия Влада Ямы с женой / Фото из инстаграма Лилианы Ямы

Публикация звездной жены пришлась по душе ее более 42-тысячной аудитории подписчиков. Они активно комментируют сообщение и отмечают, что Влад и Лилина очень гармонично смотрятся вместе.