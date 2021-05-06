Світлини зіркових пар завжди цікавлять прихильників. Влад та Ліліана належать до тих зірок, які рідко діляться особистим життям, однак інколи все-таки тішать шанувальників зворушливими кадрами, на яких показують ніжне ставлення один до одного.

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Нове фото Влада Ями з дружиною

Днями обраниця хореографа оприлюднила надзвичайно ніжний кадр. Вона разом із коханим постала перед камерою на тлі міста. Для фотосесії пара обрала вишукані вбрання: Влад позував у діловому костюмі та білій сорочці, а Ліліана показала свою красу в сукні з опущеними рукавами, доповнивши образ стильним головним убором, великими сережками та макіяжем.

Танцівник з усмішкою на обличчі та ніжністю цілував дружину в оголене плече, а вона мило усміхалася. Зіркове подружжя є прикладом для багатьох закоханих, адже у шлюбі Владу та Ліліані вдається зберігати пристрасть та романтику.

Ніжність… Одне з моїх улюблених фото,

– прокоментувала Ліліана.



Романтична фотосесія Влада Ями з дружиною / Фото з інстаграму Ліліани Ями

Публікація зіркової дружини припала до душі її понад 42-тисячній аудиторії підписників. Вони активно коментують допис та зазначають, що Влад та Ліліна дуже гармонійно виглядають разом.