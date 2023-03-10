Чоловік зі мною не розмовлятиме, – дружина Віктора Павліка наважилась на зміни у зовнішності

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова ризикнула змінити зовнішність. Вона зробила процедуру зі збільшення губ – дізнавайтеся, чи задоволена результатом блогерка.

Дружина українського музиканта Віктора Павліка часто розповідала, що артист проти того, щоб вона змінювала щось у своїй зовнішності. Але блогерка ризикнула й розповіла про це в інстаграм-сторіз.

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Дружина Віктора Павліка збільшила губи

Зранку Катерина Реп'яхова поділилась хвилюванням й заінтригувала шанувальників, на які зміни вона наважилась.

Сьогодні на мене чекає одна процедура, я думаю, що в першу чергу буде в шоці мій чоловік. І не виключено, що він зі мною не розмовлятиме, а може й розлучиться. Він так принаймні колись говорив. Але він навіть не знає нічого. Він приїде сьогодні чи завтра.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом блогерка розповіла, що пішла збільшувати губи. Катерина показала увесь процес на відео. Після процедури зіркова дружина зізналась, що всім задоволена.

"За відчуттями, вони величезні... Класно. Супер. Зрозуміло, що різниця є і це круто. Вона мала бути".

Катерина Реп'яхова збільшила губи: відео

Цікаво, що дружина Віктора Павліка думає й про інші зміни у зовнішності. Наприкінці минулого року вона ходила на консультації до пластичного хірурга – блогерка планувала зробити операцію на груди та зробити їх однаковими.

Додамо, що зробити пластичні операції – мамопластику і ринопластику – були планами Катерини Реп'яхової на 2022 рік. Блогерка додавала, що Віктору Павліку не дуже подобається ідея з ринопластикою, але вона хотіла переконати його погодитись на цей крок.