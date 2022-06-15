Дружина Віктора Павліка привітала сина з першим днем народження й показала святкові кадри
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Дружина Віктора Павліка привітала сина з днем народження. 15 червня йому виповнився 1 рік.
Сьогодні, 15 червня, син Віктора Павліка святкує перший день народження. У цей день блогерка Катерина Реп'яхова готує для сина свято.
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Дружина Віктора Павліка привітала сина
Дружина Віктора Павліка привітала малюка у соціальних мережах. Вона опублікувала зворушливе відео з Михайликом та присвятила йому допис.
Моє життя, мій найкращий. Мій ніжний, лагідний, а іноді такий наполегливий син. Я тебе дуже сильно люблю! Дякуючи тобі, я знаю, що таке безумовна любов до кожної клітинки, до самих глибин мого серця. Моя любов до тебе більше, ніж всесвіт… І я проведу тебе через все дитинство найщасливішим хлопчиком. Обіцяю,
– написала Катерина Реп'яхова.
Син Віктора Павліка святкує перший день народження: дивіться відео
Зіркова дружина також показала фото з фотосесії сина з нагоди дня народження. Вона опублікувала кадри святкового торта.
Сину Віктора Павліка 1 рік / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Торт для сина Віктора Павліка / Фото з інстаграму Віктора Павліка
Ролик прокоментував Віктор Павлік: "Дякую, кохана, за сина". Також у коментарях шанувальники доєднуються до привітань:
- "Вітаю малюка. Доброї долі";
- "Щирі вітання і побажання всього найкращого в житті";
- "Вітаю, красунчика! Хай росте щасливий і здоровий у мирі";
- "Вітаємо Михасика! Яка чудова дитина! Хай Бог оберігає й обдаровує талантами! Хай доля буде квітучою і щасливою! Любимо";
- "Вітаємо з першим маленьким ювілеєм малятко та щасливих батьків! Бажаю малечі міцного здоров'я, нехай росте та радує матусю з татусем, посміхається частіше та ніколи не хворіє. Всій вашій родині бажаю щастя, любові та благополуччя";
- "З днем народження, миру, здоров'я, прекрасного дитинства";
- "Вітаю, щасливої долі хлопчику. Батькам терпіння, здоров'я, сил! Мирного неба";
- "Який красивий джентльмен. Всього найкращого красунчику".