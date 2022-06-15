Сегодня, 15 июня, сын Виктора Павлика отмечает первый день рождения. В этот день блоггер Екатерина Репьяхова готовит для сына праздник.

К слову Оля Полякова впервые представила в Грузии украиноязычную песню "Доленька"

Жена Виктора Павлика поздравила сына

Жена Виктора Павлика поздравила малыша в социальных сетях. Она опубликовала трогательное видео с Миши и посвятила ему сообщение.

Моя жизнь, мой самый лучший. Мой нежный, ласковый, а иногда такой упорный сын. Я тебя очень люблю! Благодаря тебе, я знаю, что такое безусловная любовь к каждой клетке, к глубине моего сердца. Моя любовь к тебе больше, чем вселенная… И я провожу тебя через все детство самым счастливым мальчиком. Обещаю,

– написала Екатерина Репьяхова.

Сын Виктора Павлика отмечает первый день рождения: смотрите видео

Звездная жена также показала фото с фотосессии сына по случаю дня рождения. Она опубликовала кадры праздничного торта.



Сыну Виктора Павлика 1 год / Фото с инстаграма Екатерины Репейной



Торт для сына Виктора Павлика / Фото из инстаграма Виктора Павлика

Ролик прокомментировал Виктор Павлик: "Спасибо, любимая, за сына". Также в комментариях поклонники присоединяются к поздравлениям: