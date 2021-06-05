Відомий український артист Віктор Павлік зовсім скоро стане батьком вчетверте. Його дружина Катерина Реп'яхова перебуває на 39 тижні вагітності. Однак дівчина однаково веде активний спосіб життя та відвідує різноманітні заходи.

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Нове фото Катерини Реп'яхової

Днями дружина Віктора Павліка вийшла на літню прогулянку. Також вона продемонструвала гарний образ, що підійде на кожен день. Катерина постала перед камерою у смугастій зеленій сукні довжини міді, що підкреслювала великий вагітний животик.

Зверху майбутня матуся одягнула джинсову куртку та поєднала вбрання із білосніжними кедами. Вона випрямила біляве волосся та розпустила його. Катерина Реп'яхова вирішила не користуватися косметикою, тож похизувалась і натуральною вродою.

Несподівана, класна тусовка на 39 тижні,

– поділилась дівчина під фото.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

У коментарях під дописом дружину Павліка засипали компліментами: