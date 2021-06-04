Успішна українська виконавиця Наталка Карпа днями відвідала вечірку, присвячену відкриттю літнього сезону. Зірка показала ефектні фото у заміському комплексі NAVY.

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Образ Наталки Карпи

Виконавиця позувала перед камерою у стильному аутфіті. Вона обрала класичні білі штани та довгу жовту сорочку. Неширокий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру. Наталка Карпа доповнила look тонкими срібними ланцюжками з підвісками та чорною прямокутною сумочкою з принтом.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками, а на обличчі зробила макіяж. Артистка підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а також нафарбувала губи персиковою помадою.

Я з тих людей, які люблять усі пори року… Але є літо, і це просто окрема планета та вимір. Скиглити від спеки, ховатись від сонця, охолоджуватись під кондиціонером... основні постулати гарячої пори, які точно не сповідую, хоча деколи застосовую,

– поділилась зірка під фото.



Наталка Карпа / Фото з інстаграму Наталки Карпи