Известный украинский артист Виктор Павлик совсем скоро станет отцом в четвертый раз. Его жена Екатерина Репяхова находится на 39 неделе беременности. Однако девушка одинаково ведет активный образ жизни и посещает различные мероприятия.

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Новое фото Екатерины Репяховой

На днях жена Виктора Павлика вышла на летнюю прогулку. Также она продемонстрировала красивый образ, который подойдет на каждый день. Екатерина предстала перед камерой в полосатом зеленом платье длины миди, подчеркивавшем большой беременный животик.

Сверху будущая мамочка надела джинсовую куртку и соединила наряд с белоснежными кедами. Она выпрямила белокурые волосы и распустила их. Екатерина Репяхова решила не пользоваться косметикой, поэтому похвасталась и натуральной красотой.

Неожиданная, классная тусовка на 39 неделе,

– поделилась девушка под фото.



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

В комментариях под заметкой жену Павлика засыпали комплиментами: