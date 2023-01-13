Дружина Скічка стала студенткою у 35: на кого навчатиметься Єлизавета Юрушева

Через напад Росії дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева переїхала в Європу з двома дітьми, а у квітні народила третю. Зараз вони живуть у Мілані. Там бізнес-леді навчатиметься на дизайнерку.

Донька українського мультимільйонера Леоніда Юрушева, яка керує 5-зірковими готелями Fairmont Grand Hotel Kyiv та "Рів'єра", зізналася, що студенткою стала випадково. Вона сиділа в кафе навпроти престижного інституту моди та дизайну Marangoni і згадала, що 18-річною хотіла вступити туди на навчання. Єлизавета Юрушева вирішила, що не варто зраджувати своїм мріям і подала документи у 35.

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Дружина Скічка – студентка приватного університету в Мілані

З 23 січня в мене починається навчання на фешн-дизайнера. Не могла навіть уявити, що стану ще раз студенткою, а тим паче, що буду вивчати індустрію моди. Подивимося, що з цього вийде – журналіст, економіст та мати трьох дітей йде підкорювати fashion-світ,

– повідомила Єлизавета Юрушева.

"Можливо, у мене нічого не вийде і взагалі немає таланту", – висловилася бізнес-леді, але пообіцяла спробувати заради дівчинки, яка скуповувала всі книжки про моду й знала всі колекції відомих дизайнерів. Так вона розбавлятиме свої "мамські будні" в Мілані, адже відмовилася від усіх пропозицій по роботі.

"Я перейшла у єдиний статус "мати" і взагалі забула про свої бажання, амбіції, мрії. 24/7 з трьома дітьми було для мене щось нове, бо до цього два мої декрети тривали рівно 2 тижні", – додала дружина Скічка.

Єлизавета Юрушева стала студенткою / Фото з інстаграму дружини Скічка

у коментарях Єлизавету Юрушеву лаконічно підтримала українська дизайнерка, якій належить бренд жіночого одягу the COAT. Вона часто одягає першу леді України Олену Зеленську, а на пост подруги відреагувала емодзі з "закоханими" очима.

До слова, це не перша зміна, на яку наважилася Єлизавета Юрушева під час повномасштабної війни. Лише у 35 років вона відмовилася від російської мови та перейшла на українську. Це сталося після відпочинку в Туреччині, де вона "опинилася поруч з цією мерзотною нацією". Бізнес-леді вирішила, що не хоче мати нічого спільного з росіянами, тож у взялася "підтягувати" українську.