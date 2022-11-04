Дружина Романа Сасанчина прочитала його особисті повідомлення: що її вразило

Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин дав дружині доступ до соціальних мереж. Іванна одразу прочитала його особисті повідомлення і виявила, що багато дівчат зізнаються у коханні.

Дівчину приголомшило те, що прихильницям коханого байдуже на неї та спільну дитину. Вони продовжують писати любовні повідомлення.

Дивіться також Він "ватний", – Даша Малахова розповіла про розлучення з другим чоловіком

Дружина Романа Сасанчина прочитала його приватні повідомлення

Іванні було цікаво, що пишуть Романові його прихильниці. Тому, отримавши доступ до соцмереж, вона одразу переглянула всі листування.

Як ви знаєте, сьогодні ми помінялися сторінками. Я знайшла усі смс-ки. І знаєте, що я побачила? Багато смс від дівчат, які зізнаються у коханні. Або говорять про те, що якщо є дружина і дитина, то це не привід того, що вони не посунуться,

– розповіла Іванна.

Однак шанувальницям Сасанчина не вдалося розсварити його з коханою. Іванна довіряє чоловікові і впевнена, що він кохає лише її.



Іванна Сасанчин про листування коханого / Скриншот інстаграм-сторіс Сасанчина

Зазначимо, Роман також отримав доступ до соцмереж коханої, але не розповідав, що його зацікавило найбільше.

Шлюб Романа та Іванни Сасанчиних: головне