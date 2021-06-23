Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника Христина Решетник опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась, що ці світлини зробив її старший син Іван. Та кадри однаково вийшли бездоганними.

Дивіться також Дружина Дмитра Комарова вразила образом у сукні за 14 тисяч гривень

Образ Христини Решетник

Зіркова дружина часто ділиться з шанувальниками варіантами літніх образів. Цього разу вона також показала повсякденний аутфіт. Дружина шоумена сфотографувалась на подвір'ї одного з закладів.

Христина Решетник постала перед камерою у смугастому чорно-білому топі та чорних обтислих мінішортах із золотистими вставками. Зручне вбрання вона поєднала з білими кедами.

Ведуча зібрала волосся в акуратний пучок та доповнила образ тонким золотим ланцюжком з підвіскою. На обличчі вона зробила легкий макіяж.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Шанувальники поділилися враженнями від нових світлин дружини Григорія Решетника: