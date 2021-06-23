Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась, что эти фотографии сделал ее старший сын Иван. И кадры одинаково вышли безупречными.

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Образ Кристины Решетник

Звездная жена часто делится с поклонниками вариантами летних образов. На этот раз она также показала повседневный аутфит. Жена шоумена сфотографировалась во дворе одного из заведений.

Кристина Решетник предстала перед камерой в полосатом черно-белом топе и черных обтягивающих мини-шортах с золотистыми вставками. Удобный наряд она соединила с белыми кедами.

Ведущая собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила образ тонкой золотой цепочкой с подвеской. На лице она сделала легкий макияж.



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



​Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Поклонники поделились впечатлениями от новых фотографий жены Григория Решетника: