Дружина Григорія Решетника вразила стильним образом у Черкасах: фото

Родина відомого українського телеведучого Григорія Решетника обожнює подорожувати містами України. Днями подружжя відвідало Черкаси, де Христина підкорила трендовим образом.

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника є зразковою багатодітною матусею. Окрім того, вона завжди має бездоганний вигляд, супроводжує чоловіка на заходах та подорожує містами України.

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Образ Христини Решетник

Поки старші сини Григорія та Христини відпочивають у бабусі, зіркові батьки насолоджуються подорожжю Україною. Зараз подружжя перебуває в Черкасах разом з маленьким сином Олександром.

Христина Решетник вирішила сфотографуватися в мальовничому куточку міста. Вона позувала перед камерою у стильному літньому вбранні – світло-блакитній футболці та джинсових мінішортах. Такий одяг підкреслив струнку фігуру дружини шоумена.

Білосніжні кеди, коричнева сумочка та сонцезахисні окуляри стали вдалими доповненнями look. Христина вклала волосся в елегантний пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж.

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Літні образи Христини Решетник