Христина Решетник має велику аудиторію прихильників, які стежать за її життям в інстаграмі. Саме в соціальних мережах знаменитість ділиться найяскравішими та найемоційнішими моментами. А також показує варіанти образів для різних подій.
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Літній look Христини Решетник
Зіркова дружина оприлюднила серію фото з атмосферного закладу. Вона постала перед камерою у красивій та елегантній сукні жовтого кольору, що застібалася на ґудзики. Вбрання мало короткі рукави та виріз посередині. Такий look поєднала з комфортним коричневим літнім взуттям.
Волосся Решетник зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. серед аксесуарів доповнила аутфіт годинником і сумочкою, яка висіла на плечі.
Христина щиро усміхалася, тримаючи в руках великий букет квітів.
"Незабутні літні вечори!", – написала Христина під фото.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
В коментарях підписники багатодітної матусі вже засипали її компліментами.
- "Дуже гарна!"
- "Красуня!"
- "Яка жіночність!"
- "Клас! Видно, коли жінка щаслива!"