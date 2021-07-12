Христина Решетник має велику аудиторію прихильників, які стежать за її життям в інстаграмі. Саме в соціальних мережах знаменитість ділиться найяскравішими та найемоційнішими моментами. А також показує варіанти образів для різних подій.

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Літній look Христини Решетник

Зіркова дружина оприлюднила серію фото з атмосферного закладу. Вона постала перед камерою у красивій та елегантній сукні жовтого кольору, що застібалася на ґудзики. Вбрання мало короткі рукави та виріз посередині. Такий look поєднала з комфортним коричневим літнім взуттям.

Волосся Решетник зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. серед аксесуарів доповнила аутфіт годинником і сумочкою, яка висіла на плечі.

Христина щиро усміхалася, тримаючи в руках великий букет квітів.

"Незабутні літні вечори!", – написала Христина під фото.

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В коментарях підписники багатодітної матусі вже засипали її компліментами.