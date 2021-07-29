Дружина Григорія Решетника вразила образом у чорній мінісукні: фото

Багатодітна матуся Христина Решетник вийшла у світ з зірковим чоловіком. Подружжя відвідало вечірку до дня народження кума. Кохана шоумена з'явилась на людях у розкішній мінісукні чорного кольору.

Дружина Григорія Решетника зізналась, що терміново шукала сукню. Ідеальне вбрання для вечірки вона знайшла в одному зі столичних шоурумів. Схоже, Христина вирішила у всій красі продемонструвати фігуру після третіх пологів.

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Блогерка одягла оригінальну чорну сукню довжини міні. Це елегантне вбрання з довгими рукавами-ліхтариками, застібкою в зоні декольте й кишенями. Воно чудово підкреслило струнку талію та довгі ніжки Христини Решетник.

Під сукню вона підібрала чорні туфлі з масивною блискучою брошкою та на високих підборах. На диво, дружина іменинника постала в такому ж взутті. Однак, судячи зі спільних фото, жінки не комплексували з цього приводу.

Христина Решетник у чорній мінісукні / Фото з інстаграму блогерки

Григорій Решетник з дружиною і кумами / Фото з інстаграму шоумена

У салоні Христині Решетник зробили ідеальну зачіску та макіяж з акцентом на очі. Відкрите декольте вона довершила лаконічною підвіскою, яка гарно поєднувалася з золотим годинником і каблучками. З собою дружина шоумена прихопила чорний клатч.

Христина Решетник у чорній мінісукні / Фото з інстаграму блогерки

До слова, на вечірці був присутній Макс Михайлюк з красунею-дружиною Дашею Хлистун. На свято подружжя взяло тримісячну донечку Аріану. На диво, герой "Холостяка" не публікував спільні фото з Решетниками, хоч вони неодноразово відпочивали разом й обмінювалися компліментами в мережі.