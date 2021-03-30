Дружина Віктора Павліка знялась у розкішній фотосесії та показала вагітний живіт
Дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова оприлюднила фото з чарівної фотозйомки. Вона показала неймовірні кадри та засвітила округлий живіт.
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Відоме українське подружжя артиста Віктора Павліка та його концертної директорки Катерини Реп'яхової вже зовсім скоро стануть батьками вперше. Днями вагітна дружина співака знялась у розкішній фотосесії.
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Катерина Реп'яхова у ніжній фотозйомці
Дружина Віктора Павліка опублікувала зворушливі світлини з фотосесії, яку вирішила зробити, щоб запам'ятати свій особливий стан. Вона постала перед камерою на світлому тлі у повітряній білосніжній сукні без бретелей та з довгим шлейфом, що став родзинкою зйомки.
Вбрання елегантно підкреслило тендітні плечі Катерини Реп'яхової та її вагітний животик, який вона ніжно притримувала. Дівчина усміхалась в об'єктив та не стримувала радості. Ніжний образ доповнювали масивні золоті сережки-підвіски з камінцями.
Волосся Катерина розпустила та вклала легкими голлівудськими локонами. На обличчі вона зробила легкий макіяж, що був чудовим завершенням аутфіту. Дружина артиста підкреслила очі нюдовими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала прозорим блиском.
Катерина Реп'яхова у ніжній фотосесії / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Катерина Реп'яхова у ніжній фотосесії / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Підписників Катерини одразу ж зачарували миловидні кадри. Світлини набрали майже 5 тисяч вподобань та безліч коментарів:
- Як ніжно;
- Красива, ніжна, світла;
- Дуже красиво;
- Як гарно;
- Чудові фото;
- Ніби в хмаринках;
- Просто чарівна.
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