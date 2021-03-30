Дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова оприлюднила фото з чарівної фотозйомки. Вона показала неймовірні кадри та засвітила округлий живіт.

Відоме українське подружжя артиста Віктора Павліка та його концертної директорки Катерини Реп'яхової вже зовсім скоро стануть батьками вперше. Днями вагітна дружина співака знялась у розкішній фотосесії.

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Катерина Реп'яхова у ніжній фотозйомці

Дружина Віктора Павліка опублікувала зворушливі світлини з фотосесії, яку вирішила зробити, щоб запам'ятати свій особливий стан. Вона постала перед камерою на світлому тлі у повітряній білосніжній сукні без бретелей та з довгим шлейфом, що став родзинкою зйомки.

Вбрання елегантно підкреслило тендітні плечі Катерини Реп'яхової та її вагітний животик, який вона ніжно притримувала. Дівчина усміхалась в об'єктив та не стримувала радості. Ніжний образ доповнювали масивні золоті сережки-підвіски з камінцями.

Волосся Катерина розпустила та вклала легкими голлівудськими локонами. На обличчі вона зробила легкий макіяж, що був чудовим завершенням аутфіту. Дружина артиста підкреслила очі нюдовими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала прозорим блиском.



Катерина Реп'яхова у ніжній фотосесії / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Катерина Реп'яхова у ніжній фотосесії / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Підписників Катерини одразу ж зачарували миловидні кадри. Світлини набрали майже 5 тисяч вподобань та безліч коментарів: