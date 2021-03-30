Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова обнародовала фото с очаровательной фотосъемки. Она показала невероятные кадры и засветила округлый живот.

Известные украинские супруги, артист Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репяхова, уже совсем скоро станут родителями впервые. На днях беременная жена певца снялась в роскошной фотосессии.

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Екатерина Репяхова в нежной фотосъемке

Жена Виктора Павлика опубликовала трогательные фотографии с фотосессии, которую решила сделать, чтобы запомнить свое особое состояние. Она предстала перед камерой на светлом фоне в воздушном белоснежном платье без бретелек и с длинным шлейфом, который стал изюминкой съемки.

Наряд элегантно подчеркнул утонченные плечи Екатерины Репяховой и ее беременный животик, который она нежно придерживала. Девушка улыбалась в объектив и не сдерживала радости. Нежный образ дополняли массивные золотые серьги-подвески с камнями.

Волосы Екатерина распустила и уложила легкими голливудскими локонами. На лице она сделала легкий макияж, который был великолепным завершением аутфита. Жена артиста подчеркнула глаза нюдовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила прозрачным блеском.



Екатерина Репяхова в нежной фотосессии / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой



Екатерина Репяхова в нежной фотосессии / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Подписчиков Екатерины сразу же очаровали миловидные кадры. Фотографии набрали почти 5 тысяч лайков и множество комментариев: