Дружина Павліка зізналась, що діти чоловіка не відвідували молодшого брата

Український музикант Віктор Павлік розповідав, що його старша донька і син позитивно відреагували на появу молодшого брата. Попри це, за словами Катерини Реп'яхової, вони так і не познайомилися з Михайликом.

Дружина Віктора Павліка активно веде інстаграм-блог. Днями вона поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз та відповіла на запитання фанів.

До слова Дружина Віктора Павліка вперше показала обличчя сина: сімейне фото

Діти Павліка не познайомилися з братом

Одна з прихильниць запитала в Катерини Реп'яхової, чи відвідували старші діти Віктора Павліка молодшого брата. На що зіркова дружина відповіла, що ні.

Спитаєте: чому? Не знаю,

– зізналась дружина музиканта.



Катерина Реп'яхова відповіла на питання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Реп'яхова додала, що може відповісти тільки за своїх родичів. "Вони у мене найкращі", – написала дівчина.

У сторіз дружина Віктора Павліка поділилась зворушливим фото. На ньому сестра Катерини, яка приїхала з Ізраїлю з трьома дітьми, обіймає Михайлика.



Сестра Реп'яхової з племінником і доньками / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що Віктор Павлік розповідав, що його старший син і донька добре відреагували на появу молодшого сина. "Вони привітали й пораділи за мене. Син і дочка вже дорослі, самі батьки, все розуміють. Рідний братик за віком їм, як син. І Павлу моєму, ангелу, царство Небесне, теж був би братиком", – ділився артист.

До того ж Олександр Павлік одразу після народження Михайлика привітав батька у соціальних мережах. Він опублікував фото батька з дружиною та новонародженим малюком й написав: "Мій молодший брат Михайло. Ласкаво просимо до нас".