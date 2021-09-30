Катерина вирішила нарешті познайомити багатотисячну аудиторію підписників з сином. Вона організувала фотосесію, на якій зробила зворушливий сімейний портрет.

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Катерина Реп'яхова показала обличчя сина

Блогерка опублікувала неймовірно миловидний сімейний знімок. Катерина щиро усміхалася, тримаючи на руках маленького Михасика, який дивився прямо в камеру. Віктор Павлік обіймав найрідніших і цілував сина в голівку.

Знайомтеся, Михайло Павлік. На кого схожий не питаю,

– написала Катя під фото.



Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік з сином / Фото з інстаграму Реп'яхової

Підписники чекали на цей момент з червня, тому не залишають цю публікацію без уваги. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу малюка.