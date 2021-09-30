Катерина вирішила нарешті познайомити багатотисячну аудиторію підписників з сином. Вона організувала фотосесію, на якій зробила зворушливий сімейний портрет.
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Катерина Реп'яхова показала обличчя сина
Блогерка опублікувала неймовірно миловидний сімейний знімок. Катерина щиро усміхалася, тримаючи на руках маленького Михасика, який дивився прямо в камеру. Віктор Павлік обіймав найрідніших і цілував сина в голівку.
Знайомтеся, Михайло Павлік. На кого схожий не питаю,
– написала Катя під фото.
Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік з сином / Фото з інстаграму Реп'яхової
Підписники чекали на цей момент з червня, тому не залишають цю публікацію без уваги. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу малюка.
- "Клас! Який красень! Будьте здоровенькі!"
- "Дуже гарні!"
- "Красунчик!"
- "Який хорошенький! Нехай росте здоровим!"
- "Який же він милий і гарненький!"