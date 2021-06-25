Дружина Павліка показала свідоцтво сина і спантеличила його прізвищем

Трохи більше ніж тиждень тому дружина Віктора Павліка народила первістка. Подружжя вже отримало свідоцтво про народження сина. Катя Реп'яхова показала документ в мережі й спантеличила публіку, адже прізвище малюка дещо відрізняється від прізвища батька.

У четвер, 24 червня, Віктор Павлік і його молода дружина відправились в один з київських РАЦСів, аби забрати перший офіційний документ сина. Безумовно, блогерка не залишила цю подію за кадром і показала свідоцтво про народження нащадка.

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Подружжя, як і планувало з березня, назвало сина Михайлом. Щоправда, в графі прізвище зазначено "Павлик", що неабияк спантеличило публіку.

Річ у тому, що прізвище народного артиста на одну літеру відрізняється від того, яке вказане у свідоцтві. Співак носить прізвище Павлік, що зазначено на його офіційних сторінках в інстаграмі та фейсбуці. Дружина зірки, яка після заміжжя залишилась Реп'яховою, поки не коментує ситуацію.

Свідоцтво про народження сина Павліка / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

До слова, свідоцтво про народження сина подружжя забило в тому РАЦСі, а якому таємно одружилося 10 червня минулого року. Весілля Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова відклали спочатку через посилення карантинних обмежень, а тоді через смерть молодшого сина артиста Павла.

Після пологів блогерка ділилась, що весілля вони все ж відгуляють. Церемонію планують на листопад цього року. Схоже, торжество буде приурочене до 6 річниці знайомства пари.