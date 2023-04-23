Дружина Павліка показала помпезний будинок у Дніпрі, який у них забрали за борги

Катерина Репяхова росла в заможній родині, але її батько став банкрутом і пішов від них. Раніше вона розповідала, що їхній будинок у Дніпрі конфіскували через борги, а тепер показала, як він виглядає.

У рідне Дніпро дружина Віктора Павліка приїхала з мамою та сином у поминальні дні. Вони сходили на цвинтар і приїхали подивитися на помпезний будинок у тисячу квадратів, який будував батько.

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Як виглядає будинок Репяхової, який забрали за борги

Цей будинок побудував мій тато. І ми тут мали жити всією сім'єю, але не судилося. Тато заклав цей будинок у банк, і він тепер не наш. Хоча все це будувалося мамою і татом, кожен камінчик, кожна цеглинка,

– з гіркотою поділилася Катя Репяхова.

"Білий камінь тато привіз з Карпат, а цеглу з Прибалтики. Він сам все вигадував, кожну кімнату, вікно. Тисячу квадратних метрів будинок", – додала блогерка.

Крім того, вона показала себе маленьку з братом біля цього ж будинку. Тоді він, мабуть, був на етапі ремонту, адже вікна затягнуті плівкою.

Катя Репяхова з братом біля будинку в Дніпрі / Фото з інстаграму блогерки

Варто нагадати, що з батьком Катя Репяхова не спілкується. Вона називала його "психічно неврівноваженою людиною", а в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналася, що він навіть подав на неї в суд, бо хотів забрати квартиру в Дніпрі, яку залишив їм з мамою. Справу батько програв і згадав, що донька-блогерка пропонувала купити йому "якусь хатинку", але все зійшло нанівець.

"Він був забезпеченим, а потім в один момент втратив усе, що в нього було. Став банкрутом. На цьому тлі він змінився сильно, просто "всі погані", – коментувала дружина Віктора Павліка.