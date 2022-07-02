Після одруження Віктора Павліка з Катею Реп'яховою, колишня дружина співака ображала його теперішню обраницю в мережі. У грудні блогерці увірвався терпець і вона подала до суду.

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Катя Реп'яхова виграла суд проти колишньої дружини Павліка

Днями дружина Віктора Павліка зізналась, що суд нарешті прийняв рішення щодо позову. Позов Катерини Реп'яхової частково задовольнили. Слова Созаєвої про "наглу тварюку" визнали такими, що принизили честь та гідність. Тож вона має виплатити блогерці 8 тисяч гривень.

Вважаю, що маю поділитись з вами цим. Бо вся ця історія відбувалась у вас на очах,

– додала Катерина Реп'яхова.



Катя Реп'яхова про суд із Созаєвою / Фото з інстаграм-сторіз

"Хочу, щоб всі люди, які кажуть гидоту на інших людей, знали. Що вони можуть понести за це відповідальність!" – підкреслила дружина Віктора Павліка.



Катя Реп'яхова про суд із Созаєвою / Фото з інстаграм-сторіз

З чого все почалось