Американська акторка Ванесса Гадженс здивувала фанатів новим фото, на якому зовсім не боїться холоду і демонструє сексуальні форми тіла. Вона одягнула довгий пуховик лише на один суцільний купальник.

Нове фото зірки "Шкільного музюкла" зібралось вже більше мільйона вподобань і сотні захоплюючих коментарів.

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Сексуальна Ванесса Гадженс

Для звабливого фото модель та акторка одягнула чорний суцільний купальник із глибокою зоною декольте та стійкою біля горла, а також довгий чорний пуховик та "місяцеходи" на ногах неонового кольору. Свій look вона завершила пов'язкою на голові в тон до чобіт та золотими кільцями-сережками. Схоже, Ванесса позувала на подвір'ї власного будинку біля кам'яної огорожі або ж на зйомках чергового кінопроєкту.

Як повідомила сама акторка, вона взяла приклад із моделі Джасмін Сандерс, яка теж полюбляє хизуватись напівоголеним тілом у сніжну погоду.

Втім, нове фото вийшло дуже ефектним попри сніг та мороз, який точно дошкуляв 32-річній зірці в момент фотосесії. Варто додати, що ще 10 днів тому США накрив потужним снігопад, зокрема, у Нью-Йорку зафіксували сильний шторм.

Реакція фанатів

Прихильники акторки були вражені сміливістю зірки та засипали її компліментами: